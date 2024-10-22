Экс-глава УФМС Самарской области и еще пятеро фигурантов задержаны по делам о взятках

Начальник управления гражданской защиты Самары, экс-глава УФМС Игорь Дахно, наряду с пятью другими фигурантами задержан по уголовным делам о коррупции. Эти дела соприкасаются с расследованием дела бывшего руководителя самарского ГУ МЧС Олега Бойко, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, помимо Дахно, были задержаны сотрудники ГУ МЧС Самарской области: полковник внутренней службы Алексей Мамыкин, который возглавляет городской отдел надзорной деятельности, полковник Дмитрий Зинин, командир 3-го пожарно-спасательного отряда, и заместитель директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Получение взяток». Меру пресечения для них определит Басманный суд в Москве.

Экс-глава самарского главка Олег Бойко обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, составивших более 25 миллионов рублей за содействие в сфере пожарной безопасности. По данным Хинштейна, он признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Бойко возглавлял ГУ МЧС с 2014 года и был задержан в декабре 2023 года.