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Ру Тат
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Происшествия
3 июня 2022  11:05
Полина Шевчук

Экс-глава ТФБ предстанет перед судом по новому уголовному делу с ущербом в 26 млрд рублей

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В ближайшее время очередное уголовное дело в отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина будет направлено в суд. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствие полагает, что с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин для своей выгоды выдал необоснованные кредиты 35 аффилированным юрлицам, а также вывел ликвидные и принял на баланс переоцененные активы.

От действий Мусина ущерб ТФБ составил более 26 млрд рублей.

Свою вину бывший глава банка не признал, сейчас он находится под стражей. На имущество обвиняемого на сумму 3,3 млрд рублей наложен арест.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Напомнеим, что ранее Мусину был вынесен приговор — в колонии общего режима он проведет 12 лет. Банкир признан виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу и отзыву лицензии ТФБ.

#ТФБ #мусин роберт
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