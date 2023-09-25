Экс-глава татарстанской фирмы предстанет перед судом за невыплату зарплаты в миллион

Бывший директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с августа 2021 по март 2023 года 43-летний руководитель фирмы не выплачивал заработную плату механику и полагающуюся тому компенсацию за ее невыплату.

Кроме того, в 2022 году он незаконно уволил сотрудника, однако в дальнейшем решением суда приказ был отменен. При этом руководитель не выплатил не полученный им заработок в результате незаконного увольнения. Таким образом мужчине был причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Следователи установили, что организация имела средства, достаточные для погашения задолженности. Однако деньги направлялись на другие нужды.

В результате сотрудники СУ СКР по РТ собрали все необходимые доказательства и направили уголовное дело в суд.