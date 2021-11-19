Экс-глава СК Челнов получил условный срок за халатность и злоупотребление полномочиями

Октябрьский районный суд Кирова вынес обвинительный приговор по уголовному делу бывшего руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева, его экс-заместителя Ильдара Шакирова и следователя Екатерины Перепеченовой. Об этом ИА «Татар-инфом» сообщили в суде.

«Подсудимых признали виновными по всем статьям, которые им инкриминировались, и, по совокупности преступлений, назначили наказание 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, а также с лишением права занимать определенные должности», – рассказали в суде.

Напомним, что по версии следствия, Халиев незаконно и необоснованно освободил от уголовной ответственности гражданина Турции, которого подозревали в изнасиловании 16-летней челнинки летом 2018 года.

Кроме того, в 2017-2018 годах экс-сотрудники Набережночелнинского отдела СК привлекли к уголовной ответственности заведомо невиновного электрика за смерть двух рабочих на стройке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главу Следственного отдела Челнов Камиля Халиева отстранили от должности на время расследования уголовного дела.