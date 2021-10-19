Экс-глава Роспотребнадзора заявил о необходимости привить детей от коронавируса

В России необходимо начать прививать детей от коронавируса сразу же после того, как завершатся испытания вакцины, заявил бывший руководитель Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

Эксперт также выразил мнение, что всех школьников и детей, которые ходят в детские сады, необходимо привить и против гриппа. Он также отметил, что вакцины от центра им. Гамалеи эффективны и внушают доверие.

«Нам нужно провести две кампании — против гриппа и (коронавируса). Все дети, которые учатся в школах, и те, которые ходят в садики, должны быть привиты от гриппа, — сказал Онищенко. — Сегодня проходят испытания гамалеевской вакцины. И я верю этой вакцине, она эффективна и на взрослых, и на детях... они отличаются тем, что там меньше антигена. И сейчас завершаются испытания, и нам надо привить детей».

Специалист отметил, что инфекция начала со взрослого населения, но постепенно она начинает распространяться и среди среднего поколения и детей.

По словам экс-главы Роспотребнадзора, детей нужно прививать от коронавируса через месяц после прививки от гриппа, подчеркнув, что процесс регистрации детской вакцины Минздравом — это «ответственная миссия».

«Конечно, если Минздрав даст все разрешительные документы [на вакцинацию детей от коронавируса], потому что это очень ответственная миссия, и та регистрация, которая сегодня идет, она должна пройти все этапы», — подчеркнул Онишенко.

Ранее бывший директор ГНЦ «Вектор» Сергей Нетесов заявлял, что вакцинация детей и подростков позволит предотвратить негативные последствия в виде бесплодия у переболевших Covid-19, о чем сообщал «Татар-информ».