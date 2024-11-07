Экс-глава Республики Коми назначен первым замначальника управления Минобороны

Бывший руководитель Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России. Указ о его назначении подписал президент России Владимир Путин», – информирует пресс-служба главы региона.

Владимир Уйба заявил об отставке 5 ноября. Он подчеркнул, что сделал все для оправдания доверия Президента и жителей Коми. «Сейчас наш Президент доверил мне новый фронт работы на федеральном уровне. Для меня этой новый вызов и новая ответственность», – заявил тогда Уйба. Он поблагодарил Президента за предложение, а также отдельно выразил благодарность команде правительства региона и главам муниципалитетов.