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Происшествия 26 июля 2025 12:58

Экс-глава районного ГАИ в РТ и его знакомый инсценировали ДТП для страховки

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Бывший начальник ОГИБДД ОМВД России по Бавлинскому району и его знакомый инсценировали ДТП для страховки.

По версии следствия, в 2023 году мужчина купил в Салехарде легковушку, на которой по пути домой попал в ДТП. После этого он застраховал автомобиль, предоставив липовые данные о его техническом состоянии, а затем инсценировал ДТП, которое фиктивно оформил начальник районного ГАИ.

Через время владелец автомобиля обратился в суд с иском о взыскании со страховой компании возмещения за страховой случай в размере 4,5 млн рублей.

Помимо этого, во время обыска у владельца автомобиля изъяты 19 патронов, которые он незаконно хранил у себя дома.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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