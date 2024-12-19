Экс-глава правления «Татагропромбанка» получил условку за незаконные сделки на 1 млрд

Вахитовский суд Казани признал экс-председателя правления «Татагропромбанка» виновным в злоупотреблении полномочиями и вынес приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С декабря 2016 по май 2017 года бывший глава правления организовал размещение ликвидных денежных средств «Татагропромбанка» на счетах в «Татфондбанке» и «ИнтехБанке». Эти банки позже были объявлены банкротами. В результате «Татагропромбанк» понес убытки, превышающие 1 млрд рублей.

Заключенные бывшим руководителем сделки привели к тому, что «Татагропромбанк» утратил возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами, что в конечном итоге привело к его банкротству.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил права занимать должности, связанные с управленческой деятельностью, сроком на 3 года.