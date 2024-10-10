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Происшествия 10 октября 2024 19:20

Экс-глава отдела ГУ связи Минобороны попался на взятке самокатом

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Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей Сергея Слюсаря, бывшего руководителя одного из отделов Главного управления связи Министерства обороны, за получение взятки в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора от директора завода «Телта». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, гендиректор ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина также были признаны виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере, назначен аналогичный штраф в 2,5 миллиона рублей каждому.

Во время судебных прений прокурор требовал для Гришиной семь лет и восемь месяцев лишения свободы, для Высокова – восемь лет, а для Слюсаря – семь лет колонии.

#штраф
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