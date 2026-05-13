Экс-глава офиса Зеленского Ермак пытался бороться с врагами с помощью гадалки

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пытался бороться с политическими противниками с помощью гадалки по имени Вероника Фен-Шуй. Об этом стало известно во время судебного заседания по коррупционной схеме с участием политика, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Страна.ua».

В суде прокурор зачитала переписку Ермака с Фен-Шуй. Попавший под следствие политик включил в список оппонентов руководителей антикоррупционных органов Украины и оппозиционных депутатов Верховной Рады. «Я на всё готов. Завтра готов», – подчеркивал он. Собеседница призывала его бороться: «Или вы, или вас».

Для переписки с гадалкой Ермак имел специальный телефон. Еще до отставки он консультировался со специалисткой по эзотерике перед принятием кадровых решений.

Андрей Ермак – украинский политик и предприниматель. С февраля 2020 до 28 ноября 2025 года был главой Офиса Президента Украины. Был отправлен в отставку украинским лидером Владимиром Зеленским, своим давним знакомым с 2000-х годов, после того, как антикоррупционные органы начали расследование в отношении связанного с ним бизнесмена Тимура Миндича, успевшего сбежать из Украины. На записях прослушки переговоров окружения Миндича Ермак якобы фигурирует как Али-Баба и АБ, то есть Алла Борисовна.

Сейчас политика подозревают в том, что он участвовал в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным следствия, преступная группа легализовала 460 млн гривен (около 770 млн рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.