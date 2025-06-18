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Общество 18 июня 2025 09:10

Экс-глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин оперирует пациентов в Лисичанске

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Экс-глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин оперирует пациентов в Лисичанске
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Марсель Миннуллин, ранее занимавший пост главы Минздрава РТ, провел две плановые операции в Лисичанске.

Операции прошли в городской больнице, которую ранее отремонтировали при поддержке Татарстана. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные Татарстану территории ЛНР.

Ремонт медучреждения завершили в прошлом году. Сейчас здесь ежедневно проводятся плановые и эндоскопические операции. Больница оснащена современной техникой — ультразвуковым аппаратом, эндоскопической стойкой и фиброгастроскопом. Такая база делает подшефный Татарстану Лисичанск важной точкой оказания помощи для северной части Луганской Народной Республики.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Если человека успевают прооперировать до обострения, не доводя до экстренной госпитализации, это упрощает и само лечение, и его исход. Сегодня мы провели две таких операции. Постепенно, я уверен, получится перейти к регулярному режиму», – отметил Марсель Миннуллин.

Пока часть профильных специалистов, таких как анестезиологи и врачи ультразвуковой диагностики, приезжает из близлежащих населенных пунктов. Однако постепенно выстраивается команда, готовая работать на месте.

#минздрав рт #Марсель Миннуллин
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