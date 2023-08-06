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Экс-глава Минсвязи РФ запустил творческий конкурс на схему метро от Казани до Иннополиса
Казань и Иннополис можно объединить метро. Таким планом поделился в своем телеграм-канале экс-глава Минсвязи России, бывший министр информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров.
Поразмыслить над тем, как пролягут ветки и сколько их потребуется, он предложил своим подписчикам. В своем варианте он предложил сделать «ответвления» от станций Суконная Слобода и Козья Слобода.
«Творческий конкурс. Предложите свое видение развития единого «большого метро», связывающего Казань и «Большой Иннополис» (см красную зону на карте). Сколько должно быть веток метро? Как они могли бы пройти?» — подписал он схемы.
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