Экс-глава Минсвязи РФ запустил творческий конкурс на схему метро от Казани до Иннополиса

Фото: телеграм-канал Николая Никифорова

Казань и Иннополис можно объединить метро. Таким планом поделился в своем телеграм-канале экс-глава Минсвязи России, бывший министр информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров.

Поразмыслить над тем, как пролягут ветки и сколько их потребуется, он предложил своим подписчикам. В своем варианте он предложил сделать «ответвления» от станций Суконная Слобода и Козья Слобода.

«Творческий конкурс. Предложите свое видение развития единого «большого метро», связывающего Казань и «Большой Иннополис» (см красную зону на карте). Сколько должно быть веток метро? Как они могли бы пройти?» — подписал он схемы.