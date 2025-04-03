Экс-глава Минэкономики РТ Здунов возглавил комиссию Госсовета по направлению «Семья»

Экс-глава Минэкономики РТ и глава Мордовии Артем Здунов назначен руководителем комиссии Госсовета по направлению «Семья». Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал Президент РФ Владимир Путин.

До Здунова комиссию Госсовета по данному направлению возглавлял Андрей Никитин. Однако в феврале он перешел на должность замминистра транспорта РФ. В связи с переходом на другую работу его отставка по собственному желанию была принята, сообщала пресс-служба Кремля.

Госсовет – это конституционный госорган, призванный обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. В его составе действует более 20 комиссий, в том числе «Семья».

Напомним, что с 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер - от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.