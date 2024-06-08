Экс-глава МИД Австрии: У Запада были планы раздела не только России, но и Китая

Аналитические центры США в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«Я преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии много-много лет назад, более 20 лет, — отметила Кнайсль. — И я помню, что мне попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая».

По ее словам, у американских аналитиков были также аргументы в пользу того, что КНР должна распасться на китайскую мусульманскую часть и «на какую-то другую».

Ранее Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что Запад двадцать лет «просто тренировался» на Югославии и готовился к разделу России на 5 частей.