Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экс-глава МИД Австрии: У Запада были планы раздела не только России, но и Китая
Аналитические центры США в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.
«Я преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии много-много лет назад, более 20 лет, — отметила Кнайсль. — И я помню, что мне попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая».
По ее словам, у американских аналитиков были также аргументы в пользу того, что КНР должна распасться на китайскую мусульманскую часть и «на какую-то другую».
Ранее Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что Запад двадцать лет «просто тренировался» на Югославии и готовился к разделу России на 5 частей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»