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Политика 8 июня 2024 20:59

Экс-глава МИД Австрии: У Запада были планы раздела не только России, но и Китая

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Аналитические центры США в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая. Об этом рассказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«Я преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии много-много лет назад, более 20 лет, — отметила Кнайсль. — И я помню, что мне попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая».

По ее словам, у американских аналитиков были также аргументы в пользу того, что КНР должна распасться на китайскую мусульманскую часть и «на какую-то другую».

Ранее Президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что Запад двадцать лет «просто тренировался» на Югославии и готовился к разделу России на 5 частей.

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