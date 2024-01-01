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Экономика 1 января 2024 15:21

Экс-глава МИД Австрии: РФ обогнала экономику ФРГ спустя два месяца после прогноза Путина

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Ситуация в мировой экономике сейчас оборачивается в пользу России, ровно через два месяца после прогноза российского лидера Владимира Путина РФ обошла ФРГ по уровню экономики. На это обратила внимание бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

«Я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», — цитирует экс-дипломата РИА Новости.

Сейчас Россия в рейтинге десяти крупнейших экономических держав мира (по уровню ВВП) занимает пятое место, сместив Германию на шестое.

#экономика #германия
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