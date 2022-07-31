Экс-глава МИД Австрии: Европа нуждается в России

Страны Европы все больше становятся слабыми игроками на международной арене и уступают место азиатским странам. Об этом бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью изданию Asia Times.

«Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения, — сказала Кнайсль. — Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием „Реквием по Европе“, потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует».

По ее словам, лидеры страны Евросоюза из-за своего невежества и высокомерия пренебрегают существующим геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии и это делает ситуацию более опасной. Подобное отношение, по мнению политика, связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом.

«Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас, — подчеркнула Кнайсль. — Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе».

Она посчитала, что относиться к Москве как к врагу и склонять на ее сторону еще и Пекин не в интересах Европы, передает РИА Новости.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали усиливать санкционное давление на Россию.