Экс-глава Киргизии Аскар Акаев стал гостем Татарстанского нефтегазохимического форума

Первый Президент Киргизской Республики Аскар Акаев посетил площадку Татарстанского нефтегазохимического форума, который проходит на территории «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября 2022 года.

Экс-руководитель республики прибыл в Казань по приглашению руководства Татарстана и выступил с докладом на тему «Перспективы развития нефтегазовой отрасли».

Аскар Акаев возглавлял Киргизию с октября 1990 по апрель 2005 года. В 2006 году он был избран иностранным членом Российской академии наук по Отделению информационных технологий и вычислительных систем. С 2009 года является координатором подпрограммы «Системный анализ и математическое моделирование мировой динамики» президиума Российской академии наук.

Татарстанский нефтегазохимический форум – одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. Форум является площадкой для обмена идеями, обсуждения ключевых вопросов отрасли российскими и зарубежными специалистами и научным сообществом нефтегазовой индустрии, демонстрации новейших разработок и технологий, место встречи промышленного и бизнес-сообщества. Всего в деловой программе форума принимают участие более 2 тыс. человек.