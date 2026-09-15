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Общество 15 сентября 2026 12:53

Экс-глава Госкомитета РТ по тарифам Груничев назначен и. о. директора ВШГМУ КФУ

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Экс-глава Госкомитета РТ по тарифам Груничев назначен и. о. директора ВШГМУ КФУ
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев назначен и. о. директора Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. На этом посту он сменил Игоря Привалова. О кадровых изменениях объявил ректор КФУ Ленар Сафин на рабочем совещании с руководителями структурных подразделений вуза, сообщает пресс-служба КФУ.

Груничев окончил Казанский федеральный университет, а с 2023 года работает профессором кафедры управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ.

Сафин отметил большой управленческий опыт нового руководителя Высшей школы. В течение 12 лет Груничев возглавлял Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану, а последние семь лет занимал должность председателя Государственного комитета РТ по тарифам.

Ректор выразил уверенность, что накопленный опыт поможет Груничеву в дальнейшем развитии Высшей школы государственного и муниципального управления.

Сафин также поблагодарил за работу бывшего директора ВШГМУ Игоря Привалова и отметил его вклад в дополнительное образование государственных гражданских и муниципальных служащих.

Привалов руководил Высшей школой с октября 2014 года. За это время обучение в ней прошли около 82 тыс. слушателей, а количество проведенных мероприятий профессионального развития превысило 2,3 тыс. По данным независимой оценки, средний уровень удовлетворенности слушателей результатами обучения превышает 95%.

Ректор КФУ отметил, что практический опыт Привалова в сфере государственной службы и его деловые качества позволили Высшей школе стать лидером Приволжского федерального округа в своем направлении.

В завершение совещания Сафин вручил Привалову Почетную грамоту Казанского федерального университета и поблагодарил его за многолетний добросовестный труд.

Груничев Александр Станиславович
Груничев Александр Станиславович
и. о. директора Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ

Родился 10 декабря 1975 года в Казани.

Окончил в 1997 году Казанский государственный университет им. Ленина по специальности «менеджмент», в 1998 году – Казанскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция», в 2005 году – программу МВА «Мастер делового администрирования» в Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова, в 2011 году - Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юриспруденция».

С 1998 по 2006 год работал ведущим специалистом, главным специалистом, начальником экономического отдела, начальником бюджетного отдела Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Республике Татарстан. В течение 12 лет возглавлял Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

В 2018-2025 годах – председатель Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам.

15 назначен и. о. директора Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета

Доктор экономических наук. Доцент.
Заслуженный экономист Республики Татарстан. Почетный работник антимонопольных органов России.
Награжден медалью «За доблестный труд», имеет ряд государственных и республиканских наград.

#КФУ
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