Экс-глава Госкомитета РТ по тарифам Груничев назначен и. о. директора ВШГМУ КФУ

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Бывший председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев назначен и. о. директора Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. На этом посту он сменил Игоря Привалова. О кадровых изменениях объявил ректор КФУ Ленар Сафин на рабочем совещании с руководителями структурных подразделений вуза, сообщает пресс-служба КФУ.

Груничев окончил Казанский федеральный университет, а с 2023 года работает профессором кафедры управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ.

Сафин отметил большой управленческий опыт нового руководителя Высшей школы. В течение 12 лет Груничев возглавлял Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану, а последние семь лет занимал должность председателя Государственного комитета РТ по тарифам.

Ректор выразил уверенность, что накопленный опыт поможет Груничеву в дальнейшем развитии Высшей школы государственного и муниципального управления.

Сафин также поблагодарил за работу бывшего директора ВШГМУ Игоря Привалова и отметил его вклад в дополнительное образование государственных гражданских и муниципальных служащих.

Привалов руководил Высшей школой с октября 2014 года. За это время обучение в ней прошли около 82 тыс. слушателей, а количество проведенных мероприятий профессионального развития превысило 2,3 тыс. По данным независимой оценки, средний уровень удовлетворенности слушателей результатами обучения превышает 95%.

Ректор КФУ отметил, что практический опыт Привалова в сфере государственной службы и его деловые качества позволили Высшей школе стать лидером Приволжского федерального округа в своем направлении.

В завершение совещания Сафин вручил Привалову Почетную грамоту Казанского федерального университета и поблагодарил его за многолетний добросовестный труд.