Экс-глава ФСС по РТ Лоханов сказал суду последнее слово

На финишную прямую вышло резонансное дело бывшего главы Фонда социального страхования Татарстана Павла Лоханова. Сегодня в Московском районном суде Казани мужчина выступил с последним словом.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я нахожусь в СИЗО уже 281 день. За это время я осознал весь ужас совершенного мною деяния. Я заплатил за это, моя карьера и репутация загублена», – сказал Лоханов.

Решение суда станет известно завтра. Лоханову будет оглашен приговор.

Дело Павла Лоханова стартовало в марте этого года. По версии следствия, в 2020 году между Фондом социального страхования Татарстана и компанией «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов. Общая сумма контракта составила более 56 млн рублей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Однако позже сотрудники ФСС выяснили, что фирма существенно нарушила договор. Это и стало спором в Арбитражном суде, ФСС требовал от компании выплатить неустойку в 14 миллионов. Лоханов, в свою очередь, пообещал помочь фирме сократить неустойку, но за определенную плату.

Лоханова задержали с поличным, когда ему передали часть взятки в размере 2,4 млн рублей.