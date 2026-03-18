Экс-глава финансово-бюджетной палаты Лениногорского района РТ уволен по утрате доверия

Экс-глава финансово-бюджетной палаты Лениногорского района РТ Раиль Хамидуллин по иску прокуратуры был уволен в связи с утратой доверия.

Как сообщает прокуратура РТ, установлено, что с 2023 по 2025 годы Хамидуллин заключил договор аренды собственного автомобиля Kia Optima, а затем полностью оплачивал пользование машиной из бюджета района. Так, при проверке выяснилось, что некоторые акты о ремонтных работах лишь подписывались, в то время как сами работы не проводились. Кроме того, машина использовалась им и во внеслужебное время – в выходные и праздники, также за счет бюджета района.

В октябре Хамидуллин вышел на пенсию, однако прокуратура через суд оспорила формулировку и теперь его уход с должности будет значиться как «увольнение в связи с утратой доверия».