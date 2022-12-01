Экс-глава ЦРУ: Конфликт на Украине закончится путем переговоров

Конфликт на Украине завершится путем переговоров, однако ни одна из сторон пока не готова к ним. Об этом в интервью Tagesspiegel рассказал экс-глава Пентагона Дэвид Петреус.

Как отмечают журналисты, собеседник издания скептично настроен к словам о победе Киева «любой ценой».

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <...> Однако ни [Президент России] Владимир Путин, ни [Президент Украины] Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент. <...> Когда время придет, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — цитирует его РИА Новости.

Тем не менее, добавил экс-глава ЦРУ, западные страны продолжат помогать киевскому режиму, причем как в финансовом, так и в военном плане. России же грозит дальнейшее ужесточение санкций.