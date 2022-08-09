Экс-Президент Чехии: Страны Запада замалчивают важные вопросы о конфликте на Украине

Запад освещает события на Украине только с выгодных ему позиций и не затрагивает важные вопросы, которые помогли бы разобраться в причинах происходящего, заявил бывший Президент Чехии Вацлав Клаус. Об этом сообщает РИА Новости.

«Однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине — путь к новому рабству и несвободе», — сказал политик.

Он обратил внимание на то, что лидеры стран Запада не желают обсуждать опасения России о расширении НАТО у ее границ и растущий уровень враждебности Украины по отношению к гражданам РФ. По словам Клауса, они твердо убеждены, что несогласные с их позицией — это «проплаченные агенты Кремля или полные дураки».

«Бездействие, продолжение поставок все более совершенных вооружений на Украину и усиление санкций, которые в немалой степени сказываются и на нас, не способ урегулировать ситуацию», — подчеркнул экс-глава чешской республики.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Это решение вызвало волну осуждения и санкций со стороны стран Запада. Ограничения затронули самые разные сферы жизни государства – от экономики до культуры и спорта.