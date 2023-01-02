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Политика
2 января 2023  15:01

Экс-генерал НАТО спрогнозировал, что перемирие на Украине наступит летом 2023 года

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Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрезе заявил, что Украина и Россия могут заключить перемирие этим летом, пишет РИА Новости. 

По мнению военного, прекращение огня случится в период с февраля по май.  

«Переговоры, скорее всего, займут много времени, нужен посредник: может быть, генеральный секретарь ООН Гутерреш, Президент Турции Эрдоган или Премьер-министр Индии Моди — хотя никто особо не навязывается», – говорит Домрезе в беседе с Berliner Zeitung.

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