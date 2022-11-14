Экс-гендиректор «Заинского сахара» снова предстал перед судом за аферы на 112 млн

Бывший генеральный директор «Заинского сахара» Шамиль Мингазов снова пошел под суд. В этот раз он обвиняется в том, что не возместил налоговой 6 миллионов рублей и аферах на 112 миллионов рублей. Дело рассматривает Вахитовский районный суд Казани.

Стоит отметить, что это вторые судебные разбирательства по делу «Заинского сахара». В 2020 году Мингазов получил условный срок на 4 года, его признали виновным в растрате сырья того же завода. Тогда бывший гендиректор предприятия почти полностью возместил ущерб.

Дело «Заинского сахара» стартовало еще 28 октября. На заседании подсудимому продлили домашний арест на полгода, до 12 апреля 2023 года.