Экс-гендиректор «Спартака» Газизов: «Зарема назвала меня инфобашкиром? Я - татарин»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне работающий в «Уфе», прокомментировал высказывания супруги владельца московского клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой, назвавшей его «инфобашкиром».

По словам Газизова, Зарема должна знать, что он является не башкиром, а татарином.

«Зарема назвала меня "инфобашкиром"? Всё очень здорово, но только она должна знать, что я татарин», — цитирует спортивного функционера «Чемпионат».

Чуть ранее супруга Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Газизова «инфобашкиром» после интервью о подробностях работы в московском клубе.

Напомним, нынешний генеральный директор «Уфы» работал в «Спартаке» с июля по декабрь прошлого года, после чего был уволен в связи с внутренним конфликтом в московском клубе.

В нынешнем сезоне «Спартак» с 23 очками занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 16 очками идет на предпоследней 15-й строчке.