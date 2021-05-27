Экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» возглавил корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики

Экс-гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов был назначен и. о. генерального директора единого института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

КРДВ — это ключевой институт развития Дальнего Востока и Арктики, который консолидировал функции ряда организаций, которые были ликвидированы решением Кабмина РФ: АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта».

«Реорганизация системы институтов развития позволит сделать работу корпорации более клиентоориентированной, повысить качество услуг и сервисов, эффективность использования ресурсов, быстрее конвертировать намерения инвесторов в конкретные результаты», — заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, одной из ключевых задач Носова станет привлечение новых инвестиций в Дальний Восток и Арктику.

«Уверен, что команда КРДВ под операционным руководством Игоря Носова, который участвовал в создании и развитии особых экономических зон в Татарстане, успешно справится с этой задачей», — добавил министр.

Ранее главой корпорации был Эдуард Черкин.

Игорь Носов работал в качестве заместителя руководителя ОЭЗ «Алабуга», с 2008 по 2010 год был ее руководителем. В период с 2013 по 2018 год был гендиректором ОЭЗ «Иннополис». Также он занимал руководящие должности в правительствах Москвы и Татарстана.

После работы в ОЭЗ «Иннополис» стал заместителем губернатора Нижегородской области. С 2021 года работал в должности заместителя гендиректора КРДВ.