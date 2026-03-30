Экс-гендиректор «Динамо» о Кудашове: «Один из лучших тренеров лиги»

Бывший генеральный директор «Динамо», а в настоящее время «Авангарда» – Алексей Сопин заявил, что Алексей Кудашов без работы в КХЛ не останется.

– Вас удивило увольнение Кудашова? Поддерживаете связь с Алексеем Николаевичем?

– Да, я его поддержал, мы на связи, сейчас перед стартом плей‑офф разговаривали, мне приятно, что он у меня какие‑то советы по своему будущему спрашивал, мы поддерживаем связь, общаемся.

– То есть в следующем сезоне мы его вновь увидим тренером в КХЛ?

– Я считаю, что Кудашов – один из лучших тренеров лиги, уверен, что он найдет работу в хорошем клубе, – приводит слова Сопина «Матч ТВ».

Алексей Кудашов был отправлен в отставку с поста главного тренера московского «Динамо» в ноябре 2025 года.

«Динамо» завершило регулярный сезон-2025/26 на 7-ом месте на «Западе». В серии плей-офф против минского «Динамо» москвичи уступают со счетом 3:0.

В случае четвертого поражения выступления для московской команды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина могут закончиться. Ближайший матч между соперниками состоится сегодня, 30 марта. Начало – в 19:30 мск.