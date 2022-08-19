Экс-футболистка «Рубина» Кики: «Я сама написала клубу в соцсетях, и меня взяли в команду»

Бывшая футболистка «Рубина» Кики, ныне выступающая в составе «Зенита», рассказала о том, как попала в казанский клуб. По словам гаитянки, она сама написала клубу в социальных сетях, после чего ее взяли в команду.

«В Казань я переехала, потому что очень хотела в большой футбол. У меня были предложения из других команд, но я хотела перейти в клуб, у которого есть как женский, так и мужской состав. То есть в команду из большой системы — так, на мой взгляд, стабильнее, будут развитие и вся необходимая инфраструктура. Плюс мне так посоветовали тренеры из моей мини-футбольной команды.

Я сама написала «Рубину» в соцсетях, меня попросили скинуть видео, а потом пригласили на просмотр. После просмотра взяли в команду. Я сначала не поверила, что все в команде такие добрые, общительные. Думала, что будет сложнее, но как только все собрались (я перешла до начала сезона в феврале), была очень удивлена атмосферой внутри. А ещё в Казани вкусная еда: я попробовала кыстыбый, чак-чак и треугольники», – цитирует Кики «Чемпионат».

Напомним, футболистка перешла в «Рубин» в феврале 2022 года. В 15 матчах за казанский клуб Кики отметилась 7 забитыми мячами, после чего гаитянка перешла в питерский «Зенит».