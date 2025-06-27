Экс-футболист «Спартака» Мор назвал игрока, который станет открытием РПЛ в сезон 2025/26

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» назвал имя футболиста, который станет открытием в сезоне РПЛ 2025/26.

«В прошлом сезоне сперва сверкал Батраков, а потом — Кисляк, от которого мало кто ожидал таких результатов, хотя он был на карандаше у многих. Я пойду по той же логике и выделю футболиста, который не уступает Кисляку по потенциалу и давно отмечен экспертами, но до сих пор не раскрылся в полной мере. Отчасти — из‑за травм, отчасти — из‑за сильной конкуренции. Мне кажется он полностью созрел для ведущих ролей.

Это Виктор Окишор из московского «Динамо». У него есть всё, чтобы раскрыться, особенно под руководством Валерия Карпина, который умеет работать с молодёжью и раскрывать таланты», – сказал Мор.

Контракт Виктора Окишора с московским «Динамо» рассчитан до 2030 года.