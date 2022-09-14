Экс-футболист «Рубина» Онугха продолжит карьеру в Израиле

Бывший нападающий «Рубина» Герман Онугха перешел на правах аренды в израильский клуб «Бней Сахнин». Об этом сообщает пресс-служба израильтян.

Футболист, принадлежащий датскому «Вайле», проведет в Израиле остаток нынешнего сезона.

Спортивный директор «Вайле» Мариус Адриан Николае отметил, что Онугха сам выразил желание продолжить карьеру в другом клубе.

«Онугха хотел уйти в аренду, по нему было несколько вариантов. «Бней Сахнин» - хороший клуб, в Израиле сильная лига, где Герман сможет продолжить играть на высоком уровне», – сказал Николае.

Онугха выступал за «Рубин» на правах аренды в прошлом сезоне. За казанскую команду российский нападающий успел провести 25 матчей, в которых забил 3 гола. По окончании арендного соглашения, Онугха вернулся в «Вайле».