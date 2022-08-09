Экс-футболист «Рубина» Кучаев: «В Казани классно, а Слуцкий очень помог мне измениться»

Бывший полузащитник «Рубина» Константин Кучаев поделился впечатлениями от выступления в составе казанского клуба в рамках аренды во второй половине минувшего сезона. По словам футболиста, в «Рубине» он смог переоценить свою игру, а главный тренер команды Леонид Слуцкий помог ему измениться в лучшую сторону.

«Что мне понравилось в "Рубине"? Супербольшой опыт с суперклассным тренером. Слуцкий как будто второй психолог по образованию. Очень ощутил его влияние в этом плане. Он много со мной разговаривал, и многое я для себя поменял в жизни. По игровым вопросами и по жизненным всяким… Много что Слуцкий мне дал. После какой-то игры, например, брал момент и говорил как надо: "Будь уверенней, будь еще смелее". Помогла и очень классная команда, классный персонал, классная база. В Казани все классно», – цитирует Кучаева Sport24.

Напомним, Кучаев выступал за «Рубин» в минувшем сезоне. В 10 играх в составе казанского клуба 24-летний полузащитник отметился 1 голом и 1 результативной передачей.