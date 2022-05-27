Экс-футболист «Рубина» Дрейер стал обладателем Кубка Дании

Бывший нападающий «Рубина» Андерс Дрейер стал обладателем Кубка Дании. В финальной встрече «Миттьюланд», за который выступает экс-рубиновец обыграл «Оденсе» со счетом 0:0, (4:3 пен.).

Стоит отметить, что футболист провел на поле все 120 минут матча. В серии послематчевых пенальти он первым нанес удар и сумел поразить ворота «Оденсе».

В минувшем сезоне в составе «Миттьюлланда» Дрейер отметился 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 13 матчах.

Напомним, Дрейер перебрался в казанский клуб в начале сезона 2021/22 за 7 миллионов евро.

В начале марта «Рубин» официально приостановил контракт с Дрейером до июня 2022 года.