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На главную ТИ-Спорт 18 июля 2025 08:42

Экс-форвард «Зенита» Гасилин высоко отозвался о тренере «Балтики» Талалаеве

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Экс-нападающий петербургского «Зенита», а ныне телеэксперт Алексей Гасилин оценил перспективы «Балтики» в предстоящем сезоне РПЛ.

Напомним, чемпионат России по футболу 2025/26 стартует уже сегодня. В 20:30 в Москве встретятся «Динамо» и «Балтика».

«Талалаев — один из немногих тренеров, которые берут команды и выводят в РПЛ. По РПЛ можно вспомнить его работу в «Крыльях Советов», его хорошую работу с «Ахматом». Сейчас «Балтика» немножко отличается от этих команд. Она очень системная команда, очень тренерская команда, мы понимаем, какой футбол Талалаев ставит и в какой футбол он играет, за счет прессинга, за счет хороших физических возможностей игроков», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Балтика» стала чемпионом Первой лиги.

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