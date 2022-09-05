Экс-форвард УНИКСа Хезонья заявил, что недоволен судейством на Евробаскете

Форвард мадридского «Реала» и сборной Хорватии Марио Хезонья, ранее выступавший в составе казанского УНИКСа, раскритиковал судейство на чемпионате Европы – 2022.

«Это действительно ужасно. Я бы с удовольствием посетил эти их собрания летом. Я не знаю, можно ли мне говорить об этом, чтобы меня не наказали. Хотя я этого не боюсь. Судья в перерыве мне сказал: "Извините, я находился в не очень хорошей позиции".

Не знаю, почему я должен несколько часов готовиться к играм, отдавать всего себя на площадке, когда судьи просто не готовы к игре. Из-за их ошибок мы тоже нервничаем и не можем сосредоточиться на игре. Хотел бы я узнать, как они относятся к делу, потому что мне совершенно непонятны критерии оценок их работы», – цитирует Хезонью Basket News.

Стоит отметить, что протесты на судейские решения на чемпионате Европы подавали также сборные Турции и Литвы.