Экс-форвард УНИКСа перебрался в Майями

Бывший форвард подмосковных «Химок» и казанского УНИКСа Янис Тимма и его супруга Анна Седокова переехали в Майами. О переезде певица сообщила в своем в Instagram.

«Итак, мы переезжаем в новый дом и безумно волнуемся, потому что мы его еще не видели. По картинкам он очень красивый. Но я уверена, что он будет великолепен», — написала Седокова.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в сентябре 2020 года. Тимма является свободным агентом с декабря 2021 года, когда истек его месячный контракт с УНИКСом. За этот срок форвард не произвел впечатления на руководство клуба, хотя получил все шансы проявить себя.

Прошлым летом 29-летний баскетболист из Латвии пытался продолжить карьеру в США и выступал в летней лиге НБА за «Орландо», однако ни один клуб не предложил ему контракт.