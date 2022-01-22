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Ру Тат
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Спорт
22 января 2022  16:08
Cергей Гаврилов

Экс-форвард УНИКСа перебрался в Майями

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Бывший форвард подмосковных «Химок» и казанского УНИКСа Янис Тимма и его супруга Анна Седокова переехали в Майами. О переезде певица сообщила в своем в Instagram.

«Итак, мы переезжаем в новый дом и безумно волнуемся, потому что мы его еще не видели. По картинкам он очень красивый. Но я уверена, что он будет великолепен», — написала Седокова.

Янис Тимма и Анна Седокова поженились в сентябре 2020 года. Тимма является свободным агентом с декабря 2021 года, когда истек его месячный контракт с УНИКСом. За этот срок форвард не произвел впечатления на руководство клуба, хотя получил все шансы проявить себя.

Прошлым летом 29-летний баскетболист из Латвии пытался продолжить карьеру в США и выступал в летней лиге НБА за «Орландо», однако ни один клуб не предложил ему контракт.

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