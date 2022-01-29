Экс-форвард УНИКСа будет играть в Лиге-развития НБА

Латышский форвард Янис Тимма определился со своим новым клубом. Форвард подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. Об этом сообщается на официальной странице G-лиги.



Права на игрока в Национальной баскетбольной ассоциации принадлежат «Орландо Мэджик». Таким образом, вероятно, что Тимма присоединится к фарм-клубу «Орландо» «Лэйклэнд Мэджик».



Последние два года Тимма провел в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка, 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ.



После «Химок» Тимма пробовался в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора. Затем перешел в ноябре 2021 года в казанский УНИКС, но вскоре покинул казанский клуб, подписавший с ним пробный контракт на месяц.