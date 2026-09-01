Экс-форвард «Сент-Луиса» подписал контракт с «Шанхайскими Драконами»

Фото: пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхайские Драконы» усилили атаку российским нападающим с североамериканским опытом. Клуб объявил о подписании годичного контракта с 25-летним Никитой Александровым.

За плечами новичка — статистика за океаном. В АХЛ форвард провел 264 матча, в которых записал в актив 197 очков (77 + 120) при полезности «+8». В НХЛ Александров отыграл 51 встречу в составе «Сент-Луис Блюз», отметившись тремя голами и шестью ассистами. В завершившемся сезоне-2025/2026 он набрал 58 очков (17+41) в 71 матче АХЛ.

Генеральный менеджер «Драконов» Евгений Артюхин, комментируя переход, отметил универсализм хоккеиста:

— Никита родился в Германии, начинал карьеру там, в 2020 году завоевал серебро молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Затем играл в Северной Америке, один сезон провел в Финляндии, пробивался в НХЛ. На этом пути он проявил себя как нападающий с отличным голевым чутьем. 197 очков за 264 матча в АХЛ — серьезный показатель. Александров — двусторонний форвард с высоким хоккейным интеллектом, скоростью, хорошим катанием, точным броском и умением найти партнера передачей. Уверены, он усилит нашу линию нападения, – прокомментировал подписание Артюхин.