Экс-форвард «Салавата Юлаева» Плэтт подал заявление на отказ от белорусского гражданства
Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт подал заявление на отказ от белорусского гражданства. Об этом сообщает ГорОбзор.Ру.
Стоит отметить, что 36-летний форвард является ветераном Континентальной хоккейной лиги, проведя в ней с 2008 года 724 матча и набрав 369 очков.
Напомним, канадец Плэтт принял беларуское гражданство в феврале 2012 года, а уже в октябре 2013 года получил официальное разрешение от Международной федерации хоккея для выступления в составе сборной Беларуси.
На старте текущего плей-офф Кубка Гагарина хоккеист расторг контракт с «Салаватом Юлаевым» и покинул Россию.