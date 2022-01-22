Экс-форвард «Рубина» вызван в сборную Венесуэлы

Тренерский штаб сборной Венесуэлы назвал состав на ближайшие матчи. Ближайшими играми команды станут матчи с Боливией и Уругваем в отборочном турнире чемпионата мира-2022. В состав из 31 игрока был включен и экс-нападающий ЦСКА, «Зенита» и «Рубина» — 32-летний Саломон Рондон.

В «Рубин» Рондон перешел в 2012 году из испанской «Малаги», выручившей за его трансфер рекордные на тот момент для клуба 10 млн евро. В 36 матчах за команду Курбана Бердыева венесуэлец забил 13 голов. В январе 2014 года его перекупил питерский «Зенит», в составе которого Рондон стал чемпионом России. Потом спортсмен играл в столичном ЦСКА, английских «Вест Бромвич Альбион», «Ньюкасл Юнайтед» и китайском «Даляне».

28 января Венесуэла сыграет с Боливией, 1 февраля — с Уругваем. Рондон является лучшим бомбардиром своей сборной, забив 31 гол в 82 матчах.