Экс-форвард «Рубина» Сергей Корниленко: «На месте Сафонова я бы выбрал АПЛ»

Экс-нападающий «Рубина» и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался в эфире «Матч ТВ» по поводу возможного продолжения карьеры в Европе российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Куда может уйти Сафонов из "ПСЖ"? Я бы выбрал Англию. Согласен с тем, что надо играть. Это такой возраст, что если ты год-два будешь в тени Доннаруммы, то не факт, что через эти два года или даже через год у тебя появится подобное предложение. Сейчас он действительно себя неплохо зарекомендовал. В последней игре за сборную он ошибся, конечно, но ничего. Я считаю, что надо играть», – сказал Корниленко.

В составе «ПСЖ» Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2024/25.