Экс-форвард «Рубина» о Слуцком: Он понимает, как важно вернуться в РПЛ

Бывший нападающий казанского «Рубина» Артур Сагитов поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в казанской команде. 22-х летний уроженец Елабуги является воспитанником «Рубина», за который в 2018-2020 гг. сыграл 13 матчей, в которых забил один мяч.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Рубин» под руководством Слуцкого занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

«Правильно ли, что «Рубин» оставил Слуцкого? Думаю, он как никто понимает, как важно вернуться в РПЛ, показать характер. Как по мне — это достойно. Руководство это поняло.

Будет ли позором для «Рубина» невыход в РПЛ в этом сезоне? Позор — это громко сказано. Но это точно будет неприятно. Это невыполнение задачи. В этом году они обязаны выходить. С таким составом есть очень большая вероятность, но первая лига — чемпионат с сюрпризами. Это же лучшая лига мира, там каждая команда может дать бой», – цитирует Сагитова «РБ-Спорт».

В данный момент Сагитов играет во втором дивизионе Словении за «Приморье».

После двух туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает седьмое место с 3 очками. Первого августа казанцы встретятся на своем поле с «Уфой».