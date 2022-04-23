Экс-форвард «Рубина» начал забивать в бундеслиге

Нападающий «Байера» из Леверкузена Сердар Азмун отличился в матче 31-го тура чемпионата немецкой бундеслиги против «Гройтер Фюрт». Он вывел свою команду вперед в первом тайме — 2:1. Для иранского нападающего этот гол стал дебютным в составе «Байера». Он проводит шестой матч за новый клуб.

Азмун перешел в «Байер» из питерского «Зенита» в конце января этого года. Некоторое время футболист пропустил из-за травмы. Иранский нападающий играл в казанском «Рубине» в сезонах 2013-2016 и в 2017-2018. В 67 матчах под руководством Курбана Бердыева в Казани этнический туркмен забил 14 голов.

У Бердыева же в «Ростове» Азмун в сезоне 2016-2017 забил 7 голов в 27 матчах. Перейдя в «Зенит», иранец в сезонах 2019-2021 забил еще 52 гола в 79 матчах. За сборную Ирана Сердар сыграл 62 матча — 40 голов.