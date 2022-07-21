Экс-форвард «Рубина» Иван Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев подписал контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отмечается, что контракт 23-летнего футболиста с московским клубом заключен на один год с возможностью пролонгации ещё на два. Срок действия договора будет автоматически продлён в том случае, если Игнатьев проведёт за сезон 15 матчей.

За красно-зелёных Игнатьев будет выступать под номером 9.

В прошлом сезоне форвард сыграл 15 матчей во всех турнирах за «Рубин» и самарские «Крылья Советов» и отметился одним голом.

Игнатьев покинул казанский клуб после вылета в Первую лигу. По итогам прошлого сезона команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место в таблице РПЛ.

Ранее «Рубин» объявил о расторжении контракта с голкипером Никитой Медведевым, а также подписал контракт с экс-вратарем «Уфы» Александром Беленовым.