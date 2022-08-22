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Ру Тат
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Спорт
22 августа 2022  20:16

Экс-форвард «Рубина» Деспот покинет «Арсенал» из-за невозможности клуба платить зарплату

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Бывший форвард «Рубина» Джордже Деспотович, ныне выступающий в составе тульского «Арсенала», покинет клуб. Отмечается, что причиной является невозможность туляков обеспечить высокой зарплатой сербского нападающего.

Об этом заявил генеральный менеджер клуба Гурам Аджоев.

«Джордже ищет команду. Это дорогой футболист, мы не в состоянии платить ему столько денег. Он хороший парень, тренируется с основной командой «Арсенала». Дай бог, у него все будет хорошо», – цитирует Аджоева «Матч ТВ». 

Напомним, что Деспотович стал лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне 2021/2022, забив 14 голов в 26-ти матчах РПЛ. В следующем сезоне футболист покинул казанский клуб и перешел в тульский «Арсенал».

#футбол #фк рубин #Джордже деспотович #фк арсенал
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