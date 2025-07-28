Экс-форвард «Авангарда» Владимир Ткачев официально перешел в «Металлург»

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Экс-нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев официально стал игроком «Металлурга». Об этом магнитогорский клуб сообщил в своих социальных сетях. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона 2026/27.

«Формирование состава – процесс, требующий быстрой реакции и принятия решений, "Кейс Ткачёва" наглядно это показал. Как только мы узнали, что Владимир выходит на рынок свободных агентов, то не стали медлить: мы встретились с Владимиром и его агентом, рассказали про то, каким мы видим "Металлург" в ближайшие сезоны и про роль нападающего в обновлённой команде. Далее мы обсудили детали, и пришли к устраивающему всех соглашению.Что касается самого Владимира, он не нуждается в представлении – это талантливый нападающий, способный как создать момент для партнёров, так и сам решить эпизод.

Техничный и быстрый, Владимир доставил нам немало неприятностей в прошлом плей-офф, наглядно показав весь свой арсенал умений. Теперь он будет не огорчать, а радовать публику Арены "Металлург". Такой игрок усилит любую команду, и мы не исключение. Мы рады, что нам удалось заполучить одного из самых мастеровитых хоккеистов во всей КХЛ», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

В минувшем сезоне Владимир Ткачев вместе с «Авангардом» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина.