Экс-форвард «Ак Барса» Ткачев вошел в заявку олимпийской сборной России

Нападающий ярославского «Локомотива» — 28-летний Владимир Ткачев включен в число 25 игроков основного состава национальной сборной России по хоккею. При этом Артем Анисимов переведен в число шести запасных игроков, сообщает пресс-служба ФХР.

«Соответствующие документы уже направлены в ОКР. Артем Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов [на коронавирус] его вчерашний тест показал положительный результат», — пояснили в федерации.

«У Артема еще есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдает необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными. Все остальные игроки находятся в Новогорске, тренировки идут по плану, послезавтра проведем контрольный матч „белые“ против „красных“», — уточнили в ФХР.

Уроженец украинского Днепропетровска (ныне — Днепр) Ткачев является воспитанником казанского хоккея. За «Ак Барс» в 2012–2019 годах он провел 309 матчей, в которых набрал 137 (69 + 68) очков, и выиграл Кубок Гагарина 2018 года.

«Ак Барс» в российской сборной представляют голкипер Тимур Билялов и нападающий Дмитрий Воронков.

Предварительный раунд олимпийского турнира по хоккею в Китае продлится с 9 по 13 февраля. Сборная России сыграет в группе В со Швейцарией 9 февраля, Данией 11 февраля и Чехией 12 февраля.