Экс-форвард «Ак Барса» Тихонов завершил игровую карьеру

Бывший нападающий питерского СКА, уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса», 34-летний Виктор Тихонов объявил о завершении игровой карьеры.

«Когда мне было 3 года, дедушка подарил мне мои первые коньки. С того момента я просто влюбился в хоккей. С тех пор я жил и дышал игрой. Даже сейчас моя любовь к игре осталась неизменной, но после 17 лет карьеры в хоккее мое тело больше не может справляться со стрессом и нагрузками, которые требует профессиональный спорт. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда нужно принять непростое решение о завершении карьеры. И для меня этот момент тоже настал, момент повесить коньки», – значится в сообщении на странице в социальных сетях жены Виктора Тихонова – Евгении.

34-летний Виктор Тихонов становился чемпионом мира в составе сборной России. С молодежной сборной он брал бронзу мирового первенства.

Тихонов является двукратным победителем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 425 матчей, в которых набрал 217 (111+106) очков. В НХЛ Тихонов был задрафтован «Финиксом» в 2008 году под общим 28-м номером в первом раунде. В НХЛ на его счету 22 (11+11) очка в 111 встречах.

В «Ак Барсе» внук тренера Виктора Тихонова играл в 2019-2021 гг. В 65 матчах потомственный хоккеист набрал 36 очков (17 голов+16 передач).