Экс-форвард «Ак Барса» сыграет на Олимпиаде

Сегодня сборная Швеции по хоккею объявила свой состав для участия в предстоящих Олимпийских играх в Пекине. В ее рядах — обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

Это 30-летний нападающий ярославского «Локомотива» Антон Ландер. В 2017–2019 годах Ландер играл в «Ак Барсе», набрав 68 очков (19 + 49) в 93 матчах регулярного сезона и 15 очков (9 + 6) в 23 матчах плей-офф. Швед вместе с казанцами выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

Ранее в «Ак Барс» пришел вызов на шведского форварда Пера Линдхольма. Но в итоговой заявке сборной Швеции на Игры Линдхольма нет.

Пока не объявляла свой состав на Олимпиаду сборная Канады, пригласившая из «Ак Барса» защитников Марка Барберио и Джейсона Демерса, а также нападающего Джордана Уила.

Точно отправится в сборную США защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. Уже работают в расширенном составе сборной России голкипер Тимур Билялов, нападающие Дмитрий Воронков и Артем Галимов.