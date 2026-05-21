Экс-форвард «Ак Барса» Степанов: «Немного большего ожидал от финала Кубка Гагарина»

Экс-форвард «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов поделился мнением относительно предстоящего шестого матча финальной серии плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

«Честно говоря, немного большего ожидал от финала, больше страсти, огня, запала. Может быть, две, возможно, оставшиеся игры, когда «Ак Барсу» некуда отступать, а «Локомотиву» надо побеждать, чтобы стать чемпионом, должны быть более насыщенные, поамбициознее, с большим количеством стыков. Казань будет ложиться костьми, чтобы не допустить, чтобы Ярославль выиграл шестой матч», – сказал Степанов Metaraitings.

Также Александр Степанов считает, что тренерскому штабу «Ак Барса» в шестом матче не стоит вносить в стартовую заявку Максима Арефьева вместо Тимура Билялова, так как последний играет более уверенно. По мнению экс-форварда казанцев, правильный выбор сделал и наставник ярославцев Боб Хартли, убрав из привычной тройки Александра Радулова.

Последний матч в Ярославле между «Локомотивом» и «Ак Барсом» завершился в пользу ярославской команды (4:1). На данный момент в серии ведут «железнодорожники» со счетом 3-2.

Шестой матч серии финала Кубка Гагарина между соперниками состоится сегодня, 21 мая, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало – 19:30 мск.