Экс-форвард «Ак Барса» стал капитаном олимпийской сборной Швеции

Пресс-служба олимпийской сборной Швеции по хоккею объявила имя капитана команды на Олимпийских играх в Пекине. Им стал 30-летний форвард ярославского «Локомотива» Антон Ландер.

Альтернативными капитанами будут защитник Хенрик Теммернес («Серветт») и форвард Маркус Крюгер («Цюрих»). На групповом этапе сборная Швеции сыграет с командами Латвии (10 февраля), Словакии (11 февраля) и Финляндии (13 февраля).

В 2017–2019 годах Ландер играл за казанский «Ак Барс», куда перебрался из клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс». В 108 матчах в составе «Ак Барса» швед набрал 83 очка (28 + 55) и стал обладателем Кубка Гагарина 2018 года.